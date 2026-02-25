Inter Genoa arbitro | ecco il fischietto della sfida di sabato

Inter Genoa arbitro. La Serie A ha ufficializzato le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato, con particolare attenzione alla sfida tra Inter e Genoa. Il match, valido per la 27^ giornata della stagione 202526, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre e sarà disputato sabato alle ore 20:45. A dirigere l’incontro sarà Michael Fabbri, arbitro appartenente alla sezione AIA di Ravenna. La scelta conferma la volontà di affidare la gara a un direttore di gara di esperienza, chiamato a gestire una sfida che si preannuncia intensa sia sul piano tecnico sia su quello agonistico. Inter Genoa arbitro: la squadra arbitrale completa. Ad affiancare Fabbri ci saranno gli assistenti Zingarelli e Bercigli, mentre il ruolo di quarto ufficiale sarà ricoperto da Perri. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Chivu: "Ripercussioni in Inter-Genoa Abbiamo sempre reagito alle sconfitte. Vogliamo essere competitivi, il campionato è un'altra competizione. Bisogna essere pronti mentalmente, la partita contro il Genoa è molto importante" - facebook.com facebook