Inter fuori il video di Barella scatena il caos | massacrato in tempo reale

La Champions non è la Serie A. Tradotto: un tuffo in area non si trasforma automaticamente in calcio di rigore. Serata amara per l'Inter contro il Bodo Glimt. La formazione di Cristian Chivu, che soltanto lo scorso anno era arrivata in finale nella massima competizione europea per club, è uscita ai playoff dopo una doppia figuraccia contro i norvegesi. 3 a 1 all'andata, 2 a 1 a San Siro. Non c'è stata partita. Ora i nerazzurri possono concentrarsi solo sul campionato, dove sono in testa con 10 punti di vantaggio sui cugini rossoneri. Ma l'amarezza er l'ennesima occasione sprecata resta. Al di là del risultato, c'è stato un episodio che ha fatto tornare in mente a tanti tifosi italiani lo scandalo della simulazione di Alessandro Bastoni contro la Juventus. Nei minuti finali del primo tempo contro il Bodo Glimt, l'Inter ha reclamato due calci di rigore. L'arbitro, però, non ha assegnato nulla.

Infortunio Barella: il centrocampista salta Borussia Dortmund Inter! Le sue condizioni e quanto starà fuoriL'infortunio di Barella ha preoccupato i tifosi dell'Inter, che dovranno fare a meno del centrocampista nella prossima partita contro il Borussia Dortmund.

Inter-Bodø/Glimt 1-2, nerazzurri fuori dalla Champions League. HIGHLIGHTSL’Inter è fuori dalla Champions League ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS ). I nerazzurri, dopo il 3-1 subìto all’andata dei playoff in Norvegia, ha perso 2-1 contro il Bodø/Glimt a San Siro ( IL RACCONTO DEL ... tg24.sky.it

#Inter fuori dalla #ChampionsLeague: nei play-off 2-1 per i norvegesi del Bodo Glimt. Stasera si giocano il passaggio di turno la Juventus con il Galatasaray (5-2 per i turchi all'andata) e l'Atalanta con il Borussia Dortmund (precedentemente 2-0 per i tedeschi - facebook.com facebook

#Sacchi: "Il Bodo fa fuori l'Inter e il verdetto è clamoroso se consideriamo valore, spese e fatturato. I nerazzurri pagano la prima fase" x.com