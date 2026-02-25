Inter flop Champions | quanto costa l’eliminazione

La bruciante eliminazione dalla Champions League con la doppia sconfitta contro i norvegesi del BodoGlimt costa tanto all’Inter in termini di ricavi economici che sono più che dimezzati rispetto alla cavalcata (quasi trionfale) della scorsa stagione. Le differenze con il 2025. Se il solo passaggio agli ottavi di finale avrebbe significato un incasso medio di 11 milioni di euro ai quali si devono aggiungere quasi 9 milioni di euro che sarebbero derivati dal botteghino, gli incassi sono nettamente inferiori rispetto alla scorsa stagione dove i nerazzurri si sono spinti fino alla finalissima contro il Paris Saint-Germain. Infatti, appena alcuni mesi fa i ricavi sono stati pari a circa 137 milioni di euro derivanti da tutte le voci: i vari passaggi del turno, il botteghino, gli introiti Uefa, il market pool (ricavi per la vendita dei diritti tv). Ebbene, con l’eliminazione delle scorse ore, per la Champions League 2025-2026 l’Inter può contare soltanto su ricavi intorno ai 66 milioni di euro: calcolatrice alla mano si tratta di una cifra praticamente dimezzata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Quanto costa all’Inter l’eliminazione dalla Champions e l’impatto che può avere sulle cessioni

Champions League, quanto costerebbe l’eliminazione all’Inter? Tra botteghino e premi: le cifre!L’eliminazione dell’Inter in Champions League comporterebbe perdite economiche significative, causate dal mancato guadagno di entrate da biglietti e premi UEFA.

Temi più discussi: Inter-Bodo, flop nerazzurro in Champions: dopo la disfatta sul sintetico, horror sul terreno che conosce; Inter umiliata dal Bodø: l’incubo Champions League fa paura; Akanji, proprio tu? Così in due partite è crollato il muro dell'Inter; Buio a San Siro: l’Inter perde (2-1) ancora con il Bodø e saluta la Champions.

Inter fuori dalla Champions: il sintetico non c’entra più, il Bodø/Glimt vince anche a San SiroInter fuori dalla Champions League: sconfitta anche a San Siro contro il Bodø/Glimt. Il sintetico non c’entra più, flop europeo per i nerazzurri che dominano ma non concretizzano ... tag24.it

Inter-Bodo, flop nerazzurro in Champions: dopo la disfatta sul sintetico, horror sul terreno che conosceDue sconfitte su due nei playoff, cinque nelle ultime sei di Champions: nell'ultimo periodo europeo l'Inter è stata decisamente da bocciare, l'uscita europea è la diretta conseguenza. goal.com

Flop Inter: Chivu fuori dalla Champions con un pessimo dato europeo. Ecco quale! https://www.internews24.com/chivu-inter-champions-league-dato-statistica/ #Inter #Chivu #ChampionsLeague #SerieA #BodoGlimt - facebook.com facebook

Inter-Bodo, flop nerazzurro in Champions: dopo la disfatta sul sintetico, horror sul terreno che conosce x.com