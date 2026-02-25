Inter eliminata dalla Champions ufficiale anche la data del derby

Milan-Inter. L’eliminazione dell’Inter dalla Champions League non avrà effetti soltanto sul piano sportivo ed economico, ma anche sull’organizzazione del calendario di Serie A. Se i nerazzurri si fossero qualificati agli ottavi di finale, il derby contro il Milan – valido per la 28ª giornata – avrebbe dovuto essere anticipato a sabato 7 marzo per esigenze legate agli impegni europei. Con l’uscita dalla competizione, però, viene meno la necessità di ricalibrare la programmazione. Milan-Inter domenica 8 marzo alle 20.45. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la stracittadina dovrebbe dunque disputarsi domenica 8 marzo alle ore 20.45, nella collocazione tradizionale del big match serale. L’ufficialità da parte della Lega Serie A è attesa per venerdì. Un dettaglio che cambia la preparazione della settimana per entrambe le squadre, ma che non modifica il peso specifico della sfida: il derby resta uno snodo fondamentale per la corsa scudetto e per gli equilibri in alta classifica. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

