Inter è crollato il muro difensivo contro il Bodo Glimt | Chivu ‘tradito’ dai suoi uomini di maggiore fiducia L’analisi dopo il KO

Il crollo del muro difensivo dell’Inter contro il Bodo Glimt deriva da errori concreti dei giocatori di fiducia di Chivu. La squadra ha subito due gol nel primo tempo, mettendo in crisi la strategia impostata in allenamento. I reparti si sono disuniti e hanno lasciato spazio alle rapide ripartenze avversarie. La difesa ha mostrato lacune evidenti, che hanno compromesso l’intera prestazione. Ora, la squadra deve trovare soluzioni rapide per tornare a una posizione stabile.

© Calcionews24.com - Inter, è crollato il muro difensivo contro il Bodo Glimt: Chivu ‘tradito’ dai suoi uomini di maggiore fiducia. L’analisi dopo il KO

Mercato Milan, Goretzka diventa un obiettivo concreto a zero! Furlani prova l’affondo nonostante la concorrenza Marchisio fiducioso: «La Juve deve crederci, l’unico a ribaltare il Galatasaray può essere Yildiz! Osimhen in bianconero avrebbe fatto la differenza» Riforma arbitri, oggi l’incontro Gravina Rocchi: tutti i dettagli del nuovo progetto e cosa cambierà davvero. Ultimissime Mercato Milan, Goretzka diventa un obiettivo concreto a zero! Furlani prova l’affondo nonostante la concorrenza Sneijder choc: «Prestianni Vinicius? Ho ricevuto 4.000 minacce di morte dall’Argentina, ecco perchè» Rinnovo McKennie, la Juve lo blinda e allontana l’ipotesi addio a zero: ci aveva provato anche una super rivale! Infortunio Zinchenko, stagione finita per il terzino dell’Ajax! Grave problema al ginocchio, dovrà operarsi. 🔗 Leggi su Calcionews24.com Inter, Chivu commenta il KO contro il Bodo Glimt: «È tutto aperto in vista del ritorno. Lautaro l’abbiamo perso, si è fatto male»Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato la sconfitta contro il Bodo Glimt, sottolineando che tutto resta in gioco per il ritorno. Chivu e l’addio all’Inter: annuncio improvviso dopo il Bodo GlimtChivu lascia l’Inter dopo il match contro il Bodo Glimt. Temi più discussi: Akanji, proprio tu? Così in due partite è crollato il muro dell'Inter; Atalanta e Napoli, è cambiato tutto dalla sfida di 3 mesi: solo l'Inter corre più forte di Palladino, Conte è crollato; Il muro del Napoli è crollato, allarme difesa per Conte: già subiti gli stessi goal di tutto lo scorso campionato; Gioco sporco. Crollo Inter, l'ironia del Corriere dello Sport: TramuntadaTramuntada è il titolo scelto in apertura dal Corriere dello Sport. In primo piano l’eliminazione dell’Inter dalla UEFA Champions League: a San Siro passa ancora ... tuttonapoli.net L’Inter crolla con il Bodo/Glimt: addio alla Champions League prima degli ottavi. Calcio italiano ai minimiL'Inter si è presentata di fronte al proprio pubblico dello Stadio San Siro per cercare il grande ribaltone e meritarsi la qualificazione agli ottavi di ... oasport.it Inter-Bodo Glimt, errore di Akanji: l'ex Milan Hauge fa ancora gol. VIDEO #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com «Ma quanto pesi adesso » ha chiesto scherzando Fabio Capello a Ronaldo, davanti alle telecamere di Sky Sport, poco prima del calcio d’inizio tra Inter e Bodo Glimt. Una domanda che ha fatto ridere tutti, incluso il Fenomeno, che era presente a San Siro ins - facebook.com facebook