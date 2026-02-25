inter bodo glimt in tv oltre un milione di spettatori ad assistere al ritorno dei playoff di champions

Inter News 24 Inter BodoGlimt, oltre il milione di spettatori, con il 3.9% di share. Questo il risultato televisivo del ritorno dei playoff di Champions. Il match di ritorno dei playoff di Champions League tra Inter e BodoGlimt, terminato con la vittoria per 2-1 dei norvegesi, ha visto il passaggio del turno dei BodoGlimt con un totale di 2-5 contro l’Inter. La partita, trasmessa in diretta alle 21:00 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, ha raccolto un milione e 13 mila spettatori medi complessivi in total audience, con 1 milione 842 mila contatti unici e un 3,9% di share tv. Ottime anche le performance di Diretta Gol, che ha registrato 110 mila spettatori medi in total audience, trasmessa su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 a partire dalle 21:00. 🔗 Leggi su Internews24.com

