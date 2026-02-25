Inter Bodo Glimt il messaggio di Frattesi sui social | Dispiace ma ancora grandi obiettivi

Calciomercato Inter LIVE: Dalla Germania arrivano ben due indiscrezioni. Occhi puntati su un big per il centrocampo Mercato Inter, i nerazzurri ci provano per un big a centrocampo! Ecco di chi si tratta e la concorrenza della Premier League. Mercato Inter, dalla Germania spunta l’indiscrezione: il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro. I dettagli Mercato Inter, sfuma il colpo a parametro zero? Le ultime su McKennie e il rinnovo con la Juventus Mercato Inter, il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni! Ecco tutti i dettagli rivelati da Moretto Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche:

Inter Bodo Glimt LIVE 0-0: Haikin ancora miracoloso su una testata di Frattesi da angolo!

Inter Bodo Glimt LIVE 0-0: Frattesi pericoloso in sforbiciata, Thuram anticipato all’ultimo!

Temi più discussi: Inter-Bodø/Glimt, ultimi biglietti e info per i tifosi; Anteprima Inter - Bodø/Glimt, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni; Diretta Inter-Bodo/Glimt oggi, playoff Champions League. Risultato live; L'Inter ha perso 2-1 contro il Bodø/Glimt nel ritorno dei playoff ed è stata eliminata dalla Champions League.

Inter-Bodo Glimt 1-2, gol e highlights: nerazzurri eliminati dalla Champions$ (u0015Lu000f??l§u001al§????u0005u0006????Os??s??3??A?? ?qF?u0010??| {?+?!?*9*u0004????0?9?u0013?zu0003?dau001fu0013 ??u0011?u0006 ??u0011u001a9?u0011u0002?>??u0004? u0004~?A?u?pN ?_?>??Lg??u00064u0 ... sport.sky.it

Inter-Bodo Glimt, moviola: negati tre rigori in pochi minuti, per Bastoni rivincita inutileLa prova dell’arbitro Hernandez a San Siro nella gara di ritorno dei playoff di Champions League Inter-Bodo analizzata al microscopio, il fischietto spagnolo ha ammonito solo un giocatore. La moviola ... sport.virgilio.it

QUESTA frase di BOBAN spiega TUTTO su Inter-Bodo Glimt #PassioneInter #Inter #amala #forzainter #InterBodoGlimt #UCL - facebook.com facebook

Inter-Bodo, Pandev: "Nerazzurri troppo lenti, servivano più grinta e intensità" #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com