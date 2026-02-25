Inter Bodo Glimt i nerazzurri cadono nel baratro europeo | Hauge come Michael Hansson La Repubblica sentenzia | Uscire così somiglia a una vergogna

Inter News 24 Inter Bodo Glimt, la clamorosa eliminazione dei nerazzurri nel playoff di Champions League lascia un fortissimo amaro in bocca. L’amaro risveglio dell’Inter dopo la notte di San Siro certifica una spaccatura identitaria che ha del clamoroso. Esiste un’Inter “double-face”: quella cinica, dominante e spietata che marcia spedita in Serie A con i suoi 64 punti, e quella fragile, irriconoscibile e quasi timorosa che si è sciolta sotto i colpi del BodøGlimt. L’eliminazione ai playoff di Champions League non è solo un incidente di percorso, ma una ferita che riapre vecchi fantasmi europei mai del tutto esorcizzati. Inter Bodo Glimt, l’eliminazione europea fa rumore. Come sottolineato da Repubblica, il volto di Jens Petter Hauge entra di diritto in un ideale e nefasto Monte Rushmore dei castigatori nerazzurri. L’ex milanista, con un gol e un assist nel 2-1 finale al Meazza, si affianca a figure spettrali per il popolo interista: Michael Hansson, l’uomo dell’Helsingborg che nel 2000 gelò San Siro, e Miguel Victor, simbolo del tracollo contro l’Hapoel Beer-Sheva del 2016. 🔗 Leggi su Internews24.com

