Inter-Bodo Glimt highlights | l' erroraccio di Akanji è una condanna

L'errore di Akanji ha causato la sconfitta dell'Inter contro il Bodo Glimt a San Siro. La squadra norvegese ha approfittato delle difficoltà difensive dei nerazzurri, portando a casa una vittoria che complica il passaggio del turno. Nonostante il tentativo di rimonta, i padroni di casa non sono riusciti a recuperare lo svantaggio accumulato in Norvegia. La partita si è chiusa con un risultato che lascia poche speranze di qualificazione.

Altro che rimonta: dopo il 3-1 dell'andata in Norvegia, l'Inter perde contro il Bodo Glimt anche a San Siro. Ottimo avvio con tante occasioni di gol per i nerazzurri, poi un errore di Akanji dà coraggio a Hauge & Co, che si portano addirittura sul 2-0 prima della rete nel finale di Bastoni. Guarda gli highlights del match di Champions League.