Inter Bodo Glimt Champions League fallimentare | il confronto con i nerazzurri di Inzaghi

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il cammino europeo della Beneamata si interrompe bruscamente, lasciando dietro di sé una scia di polemiche e riflessioni profonde. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la storica testata sportiva torinese, la campagna continentale dei nerazzurri in questa stagione non può che essere definita fallimentare. Il verdetto è arrivato dopo la pesante sconfitta nel match di ritorno contro il BodøGlimt, una débâcle che sancisce l’uscita di scena anticipata della squadra meneghina dalla Champions League. I numeri della crisi: il confronto tra Chivu e Inzaghi. Il bilancio sportivo è impietoso: per il club di Viale della Liberazione, quello contro i norvegesi rappresenta il quinto KO nelle ultime sei partite disputate nella massima competizione europea. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche:

Inter Bodo Glimt 1-2: delusione cocente, nerazzurri eliminati dalla Champions League

Inter-Bodo Glimt, cosa serve ai nerazzurri per gli ottavi di Champions League: le combinazioni

Temi più discussi: Inter-Bodø/Glimt, la diretta da San Siro; Dopo la Nazionale ecco il Bodo Glimt: quanto è indigesto il salmone norvegese per il calcio italiano; Champions League, in campo Inter-Bodo Glimt DIRETTA; Diretta Inter-Bodo/Glimt oggi, playoff Champions League. Risultato live.

Inter-Bodo Glimt 1-2, gol e highlights: nerazzurri eliminati dalla Champions$ (u0015Lu000f??l§u001al§????u0005u0006????Os??s??3??A?? ?qF?u0010??| {?+?!?*9*u0004????0?9?u0013?zu0003?dau001fu0013 ??u0011?u0006 ??u0011u001a9?u0011u0002?>??u0004? u0004~?A?u?pN ?_?>??Lg??u00064u0 ... sport.sky.it

Inter-Bodo Glimt in Champions, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioniL'Inter cercherà la rimonta per poter accedere agli ottavi di finale di Champions dopo la sconfitta nell'andata dei playoff contro il Bodo: dove vedere ... fanpage.it

QUESTA frase di BOBAN spiega TUTTO su Inter-Bodo Glimt #PassioneInter #Inter #amala #forzainter #InterBodoGlimt #UCL - facebook.com facebook

Inter-Bodo, Pandev: "Nerazzurri troppo lenti, servivano più grinta e intensità" #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com