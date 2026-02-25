Inter-Bodo Glimt 1-2 | video gol e highlights del match di Champions

L’Inter ha perso 1-2 contro il Bodo Glimt, un risultato che ha deciso la qualificazione nel ritorno di Champions League. La causa principale è stata una difesa poco attenta e alcune occasioni sfruttate dagli avversari. I nerazzurri hanno cercato di reagire senza successo, ma il gol di un giocatore ospite ha chiuso la partita. La sconfitta segna l’eliminazione dalla competizione, lasciando il pubblico del San Siro deluso.

L'Inter perde 1-2 anche il ritorno di Champions League a San Siro contro il Bodo Glimt, uscendo così dalla competizione senza arrivare agli ottavi. I norvegesi battono i nerazzurri con i gol di Hauge al 58esimo e di Evjen al 72esimo. Non basta la rete di Bastoni al 76esimo minuto. "Le energie - ha detto Cristian Chivu a Sky al termine dell'incontro - sono difficili da trovare quando giochi ogni tre giorni. Potevamo sviluppare meglio, attaccare diversamente l'area di rigore loro. Non ho nulla da rimproverare i ragazzi, hanno cercato in tutti i modi stando alla loro miglior variante.