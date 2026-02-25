Inter Bodo è storia | non era mai successo che…

Inter Bodo. Dopo l’eliminazione dai playoff di Champions League, l’ Inter è chiamata a fare i conti con un momento difficile. La doppia sconfitta contro il BodoGlimt ha suscitato molte critiche in Italia, soprattutto per una prestazione ritenuta al di sotto degli standard richiesti in un palcoscenico così esigente come quello europeo. La partita ha evidenziato lacune sotto il profilo dell’intensità e dell’aggressività, elementi fondamentali per competere ai massimi livelli continentali. Nonostante l’ Inter abbia provato a ribaltare la situazione, la differenza di energia e organizzazione rispetto al BodoGlimt è stata evidente, con il club norvegese capace di sfruttare al meglio le occasioni a disposizione. Inter Bodo: una pagina storica per il calcio norvegese. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche:

Cambiaso nella storia di Inter Juve, non era mai successo prima: il particolare record del giocatore bianconero

Audero svela il dopo petardo: “Qualcosa che non mi era mai successo. Era dentro”

¡Un visitante misterioso llegó a casa de Neslihan Atagül! ¿Era Burak el que estaba en la puerta

Temi più discussi: Alla scoperta del Bodø/Glimt: storia, curiosità e quel precedente in Coppa Delle Coppe; Inter-Bodo, ai norvegesi va tolta subito la leggerezza; Anteprima Bodø/Glimt - Inter, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni; Chivu: C'è amarezza, ma nulla da rimproverare ai miei. Il Bodo ci ha messo più energia.

Barigelli: L’Inter un anno fa ha imparato la lezione. Obiettivo scudetto. Chivu ha avuto ragione su…Barigelli: L’Inter un anno fa ha imparato la lezione. Obiettivo scudetto. Chivu ha avuto ragione su… ... fcinter1908.it

Il Bodo Glimt ha battuto l’Inter col 29% di possesso palla e 7 tiri in porta. E no, non è fortuna (New York Times)Ormai è chiaro a tutti (tranne che a molti allenatori della Serie A) che con le statistiche non si vince. E la retorica del miracolo coi norvegesi non vale più ... ilnapolista.it

QUESTA frase di BOBAN spiega TUTTO su Inter-Bodo Glimt #PassioneInter #Inter #amala #forzainter #InterBodoGlimt #UCL - facebook.com facebook

Nonostante i 7 rigori invocati da Caressa in telecronaca, l'Inter non ce l'ha fatta: il Bodo correva il doppio, ha sbancato anche San Siro e la Champions di Chivu finisce qui Delusione enorme per i nerazzurri ma tanto di cappello ai ragazzi di Knutsen che dopo x.com