Inter Bodo 1-2 | nerazzurri eliminati dalla Champions League

L'Inter è uscita dalla Champions League dopo aver perso 2-1 contro il Bodo. La causa principale della sconfitta è stata la mancanza di incisività in attacco, nonostante un buon inizio. I nerazzurri hanno tentato di controllare il gioco, ma non sono riusciti a concretizzare le occasioni. Il Bodo ha colpito al momento giusto, portando a casa la vittoria. La partita si è conclusa con un risultato che elimina l'Inter dalla competizione.

Inter Bodo. I nerazzurri approcciano al match con le idee chiare, cercando di imporre fin dai primi giri di orologio il loro possesso e il loro ritmo. Il Bodo, dal suo canto, inizia a fare – prevedibile – una partita di attesa. Lo si capisce ben da subito come le chiavi per provare a far male ai norvegesi siano gli esterni e i cambi di gioco, oltre ai numerosi calci d'angolo battuti nella prima frazione dai nerazzurri. Con queste armi le occasioni per la squadra di Chivu arrivano prestissimo: ci prova due volte Pio di testa, poi Dimarco si vede respingere una conclusione a giro. I padroni di casa si ripresentano anche con Thuram a giro e Bastoni ancora di testa, senza risultati.