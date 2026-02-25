Innovazione circolare e Made in Italy | il Roadshow MICS Sud a Napoli

Dalla Certosa a Spaccanapoli: la mappa celeste nascosta di Napoli. All’Archivio di Stato la guida Inaf Il melanoma? Grazie all’immunoterapia non è più una condanna. Napoli al centro della ricerca Invecchiare in salute, la partita si gioca a 40 anni. Focus promosso da Casagit, parlano gli esperti Si è concluso ieri il Roadshow MICS Sud, evento dedicato all’innovazione, alla ricerca industriale e allo sviluppo del Made in Italy nel Mezzogiorno, ospitato il 23 e 24 febbraio alla Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione MICS – Made in Italy Circolare e Sostenibile e dalla Federico II, ha rappresentato un momento di confronto tra università, imprese, istituzioni, startup e stakeholder provenienti da tutto il Sud Italia. Nei due giorni di lavori, il Roadshow ha facilitato il dialogo tra ricerca e sistema produttivo, con focus su sostenibilità, trasferimento tecnologico e competitività internazionale del manifatturiero italiano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

