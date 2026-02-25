Infortunio a Miranda | le condizioni del giocatore e il comunicato del Bologna

Il Bologna si trova ad affrontare un periodo di gestione dell’emergenza in assenza di una delle ali offensive più utilizzate, a causa di un infortunio che ha imposto al giocatore interessato uno stop consistente. Le verifiche cliniche hanno chiarito la natura della lesione e hanno definito i tempi di recupero, influenzando sia il cammino in Europa sia una parte del calendario di campionato. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado dell’ileopsoas destro, con un periodo di tre settimane di stop indicato dal comunicato ufficiale. Questo periodo comporta l’assenza per il ritorno degli spareggi di UEFA Europa League contro il Brann e influenza anche alcune delle prossime sfide di campionato. La valutazione medica conferma che la lesione richiederà riposo e riatletizzazione mirata, con la conseguenza di dover rinviare i primi impegni europei e gestire l’organico in attesa di un completo recupero. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Leggi anche:

Infortunio Miranda: le condizioni dell’esterno del Bologna e il comunicato ufficiale del club

Infortunio Leao, le condizioni del portoghese sono da valutare: difficile un recupero immediato. Quando potrebbe rientrare il giocatore del Milan

Temi più discussi: Bologna, infortunio muscolare per Miranda; Bologna, si fa male Miranda: arriva il cambio contro l'Udinese; Serie A. Bernardeschi su rigore,Bologna-Udinese 1-0. La Fiorentina vince il derby e vede la salvezza - Aggiornamento del 24 Febbraio delle ore 03:41; Bologna-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche.

Infortunio Miranda, come sta l’esterno del Bologna? Il comunicato del club e le ultimissime notizieBrutte notizie per il Bologna: l’infortunio di Juan Miranda si è rivelato più serio del previsto. L’esterno sinistro dovrà restare ai box per circa tre settimane, saltando così il ritorno degli ... calcionews24.com

Bologna, infortunio Miranda: l'esito degli esami e i tempi di recuperoBrutte notizie in casa Bologna per quanto riguarda le condizioni di Juan Miranda. Il difensore si è infortunato lunedì contro l'Udinese e dovrà rimanere fermo per circa tre settimane. Recupera già per ... fantacalcio.it

Rassegna stampa - A causa di un infortunio, Miranda ha lasciato il campo anzitempo, lasciando il Dall’Ara con il fiato sospeso: ci sarà contro il Brann - facebook.com facebook

. @Bolognafc1909, infortunio per Juan Miranda nel corso della sfida contro l'Udinese tinyurl.com/586f3nm9 x.com