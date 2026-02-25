Infermieri di famiglia e comunità bando per il Polo didattico Asl di Grottaminarda

Tempo di lettura: 2 minuti Formare infermieri di famiglia e di comunità capaci di operare attraverso nuovi modelli organizzativi d i assistenza territoriale. Il Polo d idattico dell’Asl Avellino a Grottaminarda si conferma punto di riferimento per l’alta formazione nel campo della medicina territoriale ospitando il M aster in “Infermiere di famiglia e di comunità”, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Medicina di Precisione dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Il master di primo livello nasce con l’obiettivo di formare una nuova classe di infermieri in grado di operare con un approccio proattivo nel la prevenzione delle malattie, nel la promozione della salute e ne l supporto alle persone con bisogni cronici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche:

Master per infermieri di famiglia e comunità, iscrizioni aperte al Polo didattico Asl di Grottaminarda

Al Polo didattico di Grottaminarda l'Open Day per la formazione degli infermieri e dei logopedisti del futuro

Temi più discussi: Concorso ASST Lariana per 45 Infermieri di Famiglia (IFeC); Concorso 45 posti infermiere di comunità a Como; Passi avanti per l'infermiere di famiglia: accordo Comune-Asst per lo studio al Boschetto; Sanità lucana, la svolta è sul territorio: medici di famiglia e infermieri sentinella al centro della riforma.

ASL VC infermieri di famiglia e comunità a tempo indeterminatoConcorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di Infermieri di Famiglia e di Comunità (IFEC) ... nurse24.it

Infermiere di famiglia e comunità nelle scuole: la proposta di legge in PiemonteValorizzare e promuovere l’infermiere di famiglia e comunità nelle scuole. Questo l’obiettivo di una proposta di legge in Piemonte. nursetimes.org

Appuntamento lunedì 23 febbraio 2026 con gli infermieri di famiglia - facebook.com facebook

Giornata del malato, su Famiglia Cristiana speciale sugli #infermieri “professionisti fondamentali”. Da domani in edicola. x.com