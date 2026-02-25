Infermiere va a lavoro in e-bike e finisce in una buca | trauma cranico e punti di sutura | FOTO

Da casertanews.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incidente in via Mascagni a Caserta. L'operatore sanitario èin servizio presso l'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano Doveva essere una mattina come tante, per recarsi a lavoro presso l'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e invece l'ospedale lo ha raggiunto soccorso dai colleghi dopo esser finito in una buca. E' la disavventura capitata a Daniele M., infermiere presso il presidio ospedaliero casertano, che si stava recando a lavoro in E-bike quando, a causa di una buca presente in via Mascagni, in prossimità di un ristorante all'altezza di un ristorante al civico 87, è rovinato al suolo. L'impatto violento con l'asfalto gli ha provocato ferite lacero contuse zona occipitale e frontale con diversi punti di sutura e un trauma cranico con prognosi di 15 giorni. E' stato soccorso da alcuni passanti e in ospedale ha fatto accesso ‘scortato’ dai suoi colleghi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

