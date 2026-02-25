Indonesia scoperto il serpente selvatico più lungo mai misurato | la Baronessa un pitone di 7,22 m per quasi 100 Kg

Nelle foreste pluviali del Sulawesi meridionale, in Indonesia, è stata documentata l’esistenza di quello che oggi è il serpente selvatico più lungo mai misurato ufficialmente nella storia. Si tratta di un esemplare femmina di pitone reticolato, battezzato con il nome di Ibu Baron, che in lingua indonesiana significa “La Baronessa”. Le sue dimensioni hanno lasciato senza parole persino gli esperti più navigati: 7,22 metri dal muso alla punta della coda e un peso di 96,5 chilogrammi. La misurazione è stata effettuata il 18 gennaio 2026 dal fotografo naturalista Radu Frentiu e dalla guida esperta di serpenti Diaz Nugraha, utilizzando un metro da geometra che ha seguito le curve naturali del corpo dell’animale. Il procedimento è stato documentato con fotografie e video per garantire la massima trasparenza e verificabilità dei dati. Il Guinness World Records ha successivamente confermato il primato, riconoscendo Ibu Baron come il serpente selvatico più lungo mai verificato con documentazione completa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

