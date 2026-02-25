Indonesia Bali sott' acqua | residenti e turisti evacuati con i gommoni

Le strade e le vie di Bali, in Indonesia, sono state sommerse dalle acque alluvionali dopo che l’isola turistica è stata colpita da forti piogge negli ultimi giorni. In alcune zone di Kuta, le acque alluvionali hanno raggiunto oltre 1,5 metri, lasciando molti residenti intrappolati nelle loro case, secondo quanto riferito dalle autorità. Le squadre di ricerca e soccorso dell’isola indonesiana hanno setacciato le zone gravemente colpite, evacuando i residenti bloccati con gommoni. Anche diverse pensioni e ville nelle zone di Kuta, Legian, Seminyak e Canggu sono state colpite dall’alluvione, costringendo molti turisti a trasferirsi in alloggi più sicuri. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Odore acre e malesseri in centro. Evacuati dieci turisti e residentiUn odore forte e sgradevole ha invaso il centro di Assisi, provocando malessere tra residenti e turisti.

Calabria sott’acqua, esondano due fiumi nel cosentino. Il sindaco di Cassano allo Ionio evacua 500 residenti: «Lasciate le vostre case» – Il videoIl sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, ha ordinato l’evacuazione di 500 persone nelle frazioni di Piano Scafo e Lattughelle, a causa dell’esondazione di due fiumi nel territorio.