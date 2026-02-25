Incidente stradale a Salerno | anziana investita da un' auto in via Nizza

Il fatto si è verificato oggi pomeriggio. Sul posto i carabinieri per i rilievi Un'anziana è stata investita da un'automobile a Salerno, lungo via Nizza, a breve distanza dallo Stadio Vestuti. L'episodio si è verificato oggi pomeriggio. Il conducente del veicolo, secondo quanto emerso, non avrebbe notato la donna sulla carreggiata poiché accecato dal sole. Le cure iniziali alla vittima sono state prestate dai soccorritori della Croce Rossa Italiana, giunti sul luogo dell'incidente. Sul fatto indagano i carabinieri. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche:

Incidente in via Gramsci davanti all’ospedale: anziana investita da un’auto

Donna morta dopo essere stata investita da un’auto nel comune di Bricherasio: incidente stradale

Temi più discussi: Colta da malore provoca incidente tra due auto: donna in codice rosso al Ruggi; Camion dei rifiuti si incendia sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, caos traffico e lunghe code; Incidente sul raccordo Avellino-Salerno: traffico rallentato all'altezza di Montoro Sud; Cava de’ Tirreni - Intitolato un parco pubblico all’Assistente della Polizia di Stato Michele Avella.

Frontale tra due auto, donna va in arresto cardiacoGrave incidente stradale a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Nella mattinata di lunedì 16 febbraio, due automobili si sono scontrate in via Verdi. Una donna è rimasta ferita ed è stata ... ilfattovesuviano.it

Tir si schianta sul Raccordo: strada bloccata e traffico paralizzato, soccorsi sul postoTir perde il controllo a Fisciano: carreggiata bloccata e traffico in tilt sul Raccordo Salerno–Avellino. Ecco gli ultimi aggiornamenti. notizie.it

Scontro auto-moto a Ruda, centauro trasportato in elicottero all'ospedale. I vigili del fuoco hanno bonificato la carreggiata dalla benzina Grave incidente stradale nel primo pomeriggio a Ruda (Udine). Intorno alle 14.20 i soccorsi sono intervenuti in via Giusepp - facebook.com facebook

Incidente stradale a Rivello: un morto e un ferito grave x.com