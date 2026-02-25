Incidente nel novarese | morto Massimo Berbè incolume l' altro conducente

Massimo Berbè ha perso la vita in un incidente a Romentino, causato da un tamponamento tra due veicoli. L’uomo, 63 anni, presidente dell’Associazione italiana cavalli alta scuola minorchina, aveva appena partecipato a un evento locale. L’altro conducente coinvolto è rimasto illeso. La scena si è svolta lungo una strada provinciale, dove i soccorsi sono intervenuti immediatamente. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire.

Come riportano i colleghi di NovaraToday, lo schianto è avvenuto in via del Tintoretto tra l'auto guidata da Barbè e un furgoncino condotto da un uomo di 73 anni residente ad Arluno, nel Milanese, portato in pronto soccorso per gli accertamenti ma rimasto fortunatamente incolume. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La Fondazione Palio di Legnano ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Barbè in una nota: “Con grande dispiacere comunichiamo che oggi, 24 febbraio, a seguito di un incidente stradale, è venuto a mancare Massimo Barbè, che ha impersonato Alberto da Giussano nella rievocazione storica del Palio di Legnano 2025. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Da bambino mentre sfogliavo la rivista "Il mio Cavallo" rimasi impressionato da un addestratore che col suo sauro con quattro balzane e una grossa lista in fronte , il suo nome era Massimo Barbè . Era il mio mito , lo ammiravo attraverso la rivista ( allora non es