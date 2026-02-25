incidente in moto a castenaso 36enne muore sul colpo

Castenaso (Bologna), 25 febbraio 2026 - Ennesima giornata di sangue, dopo la tragedia di ieri sulla Persicetana, per le strade della provincia di Bologna. A perdere la vita, oggi, all'ora di pranzo, a Castenaso, un 36enne di Bologna. Autovelox a Bologna: quando viene accesa la telecamera e scattano le multe in viale Sabena Lo schianto. Il ragazzo era in sella alla sua moto, e stava percorrendo la via Montanara, verso le 13.30. Ad un certo punto, per cause da accertare, all'altezza dell'incrocio con via Albertazzi, il 36enne avrebbe perso, in autonomia, il controllo del mezzo, finendo rovinosamente a terra. L'impatto con il terreno è stato fatale e il ragazzo è rimasto a terra privo di sensi. I soccorsi. Sul posto, avvisati da altri automobilisti che erano in strada e hanno assistito all'incidente, sono subito arrivati i sanitari del 118 con più mezzi: a nulla sono valsi i tentativi di rianimare il 36enne, morto sul colpo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

