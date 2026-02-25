Incidente in montagna a Giaglione | cade in un fosso e rimane bloccato per tutta la notte trasportato in ospedale

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, c'è stato un intervento congiunto di vigili del fuoco (distaccamento di Susa, squadra speleo-alpino fluviale del comando provinciale ed elicottero Drago del reparto volo), soccorso alpino e speleologico e carabinieri della compagnia di Susa nella zona delle Gorge di Giaglione, non lontano da borgata San Giovanni. Qui è stato localizzato uno spagnolo di 35 anni che nella serata di ieri, martedì 24, era rimasto bloccato in un profondo fosso, impossibilitato a muoversi. Da una prima ricostruzione l'uomo, per errore, aveva raggiunto in treno la stazione di Porta Nuova a Torino. Così è tornato indietro ma ha deciso di incamminarsi a piedi, rimanendo vittima dell'incidente. Sono state le sue urla a fare scattare l'allarme fino al ritrovamento. Fortunatamente è in buone condizioni anche se i sanitari del 118 Azienda Zero ne hanno disposto il trasporto in ambulanza all'ospedale di Susa a scopo precauzionale, avendo trascorso un'intera notte all'addiaccio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche:

Dopo l’incidente rimane bloccato in macchina: salvato e portato in ospedale

Incidente a Gazoldo degli Ippoliti: van per il trasporto disabili cade in un fosso, tre persone finiscono in ospedale

INCIDENTE MORTALE SUL PONTE TRANSLAGUNARE, MUORA UNA DONNA DI 30 ANNI | 10/09/2025

Temi più discussi: Incidente in montagna al Corno alle Scale, scivolano per 30 metri: feriti sei alpinisti; Due vittime bresciane in montagna a Edolo e in Valtellina; Incidente al Corno alle Scale in E. Romagna, coinvolti alpinisti; Quattro morti per neve tra Courmayeur e Madesimo.

Incidente in montagna, escursionista trovato morto nei boschi del RimineseIl corpo di Fabio Galli, 36 anni, residente a Rimini, è stato individuato in un'area impervia nei pressi di Pennabilli, lungo i sentieri della Valmarecchia, dove si era avventurato nella mattinata di ... tg24.sky.it

Terribile incidente in montagna in Georgia: il giovane torinese Pietro Ballarini morto per una caduta mentre sciavaUn tragico incidente in montagna avvenuto in Georgia, mentre sciava con alcuni amici, è costato la vita a Pietro Ballarini, 20enne di Torino figlio dell'imprenditore Luca, fondatore di Torino Stratosf ... torinotoday.it

E' il 50enne Armin Schwitzer la vittima del tragico incidente in montagna avvenuto domenica: lascia la moglie e tre figli Leggi l’articolo tinyurl.com/43zmwrwb - facebook.com facebook