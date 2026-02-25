Incidente in montagna a Giaglione | cade in un fosso e rimane bloccato per tutta la notte trasportato in ospedale
Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, c'è stato un intervento congiunto di vigili del fuoco (distaccamento di Susa, squadra speleo-alpino fluviale del comando provinciale ed elicottero Drago del reparto volo), soccorso alpino e speleologico e carabinieri della compagnia di Susa nella zona delle Gorge di Giaglione, non lontano da borgata San Giovanni. Qui è stato localizzato uno spagnolo di 35 anni che nella serata di ieri, martedì 24, era rimasto bloccato in un profondo fosso, impossibilitato a muoversi. Da una prima ricostruzione l'uomo, per errore, aveva raggiunto in treno la stazione di Porta Nuova a Torino. Così è tornato indietro ma ha deciso di incamminarsi a piedi, rimanendo vittima dell'incidente. Sono state le sue urla a fare scattare l'allarme fino al ritrovamento. Fortunatamente è in buone condizioni anche se i sanitari del 118 Azienda Zero ne hanno disposto il trasporto in ambulanza all'ospedale di Susa a scopo precauzionale, avendo trascorso un'intera notte all'addiaccio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
