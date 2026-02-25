Incidente a Milano | tre feriti e traffico bloccato per ore

Da ameve.eu 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano ha bloccato il traffico per oltre cinque chilometri, coinvolgendo tre persone e causando feriti. Lo schianto, avvenuto poco prima delle 13 tra le uscite di Rozzano Missaglia e Pavia Ticinese in direzione dei Laghi, ha l’intervento di ambulanze e polizia stradale, con rilievi che hanno bloccato le corsie per diverse ore. La carreggiata nord dell’A50, tra il chilometro 21,4 e il 26,249, è stata teatro dello scontro tra due veicoli che hanno occupato le corsie di emergenza e di sorpasso, costringendo il traffico a defluire nella corsia veloce. Le vittime sono un uomo di 41 anni e due donne, di 49 e 71 anni, tutte non in gravi condizioni ma soccorse con codice rosso. Un incidente che paralizza una delle arterie più trafficate di Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

