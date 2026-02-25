Incidente a Milano bambino di sei anni finisce in ospedale

È successo nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio in via Tavazzano. Sul posto il 118 e la polizia locale Le sirene dei mezzi di soccorso e della polizia locale, poi la corsa al pronto soccorso. È stato trasportato all’ospedale Buzzi il bambino di sei anni rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Tavazzano, a Milano, in zona viale Certosa, nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul posto sono in corso gli accertamenti della polizia locale. Tutto è accaduto poco prima delle 17.30, come riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). In un primo momento le condizioni del piccolo erano apparse serie, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un’ambulanza e un’automedica. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche:

Un bambino di sei anni diventa simbolo di solidarietà nazionale dopo l’incidente a Sciacca

Grave incidente su strada principale: bambino ricoverato in condizioni serie, altri feriti trasportati in ospedale

Calciatore 13enne picchiato dal papà di un avversario - Estate in diretta 03/09/2025

Temi più discussi: Lasciano il bimbo di 4 mesi in auto mentre fanno la spesa all’ Esselunga di Pantigliate, scatta la segnalazione alla Procura; Mamma e i suoi due bimbi travolti da un'auto mentre attraversano la strada - BresciaToday; Pietra Ligure, bambino cade da terrazzo scuola: grave al Gaslini; Incidente sulla A4: 50enne scende da auto in avaria e viene travolto.

Incidente a Milano, bambino di sei anni finisce in ospedaleLe sirene dei mezzi di soccorso e della polizia locale, poi la corsa al pronto soccorso. È stato trasportato all’ospedale Buzzi il bambino di sei anni rimasto coinvolto in un incidente stradale in via ... milanotoday.it

Incidente a Verolavecchia, auto contro camion: coinvolti anche due bambini piccoliAnche se all'inizio le condizioni dei feriti facevano temere il peggio, il tempestivo intervento dei soccorsi ha permesso di ridimensionare la gravità della situazione. quibrescia.it

#Viabilità | #incidente | A8 Coda di 5 km tra Busto Arsizio e Origgio Ovest in direzione Milano Entrata consigliata verso Milano: Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso Uscita consigliata provenendo da Varese: Bivio A8-A36 Pedemontana #Luceverde x.com

RIVOLI - Incidente altezza Corso Francia direzione Milano, tangenziale sud di Torino. 4 veicoli coinvolti, 1 ferito in giallo a Rivoli. Forti rallentamenti #lagendanews #rivoli #tangenziale - facebook.com facebook