Incendio a Vicenza | anziana muore soffocata indagini in corso

Un incendio domestico ha strappato la vita a un'anziana donna ad Arzignano, in provincia di Vicenza. La tragedia si è consumata questa mattina, mercoledì 25 febbraio, intorno alle 10:56, in un appartamento di via Calavena Alta. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno trovato la donna esanime, probabilmente a causa delle esalazioni di fumo. Ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Le autorità stanno ora indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto, mentre la comunità locale è in stato di shock. La vita spezzata dal fumo: come si è consumata la tragedia L'allarme è scattato questa mattina presto, ma quando i soccorsi sono arrivati, era già troppo tardi. I vigili del fuoco hanno circoscritto rapidamente il rogo, ma non hanno potuto salvare la vita dell'anziana. Le fiamme, sprigionatesi all'interno dell'appartamento, hanno riempito l'ambiente di fumo in pochi minuti, rendendo impossibile la sopravvivenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

