Incarcerato in Marocco Artista carrarese trovato su un’auto rubata insieme a un amico

Un artista di Carrara è stato arrestato in Marocco dopo essere stato trovato a bordo di un’auto rubata insieme a un amico. La polizia marocchina ha fermato i due uomini durante un controllo di routine, scoprendo che il veicolo era stato trafugato pochi giorni prima. L’artista ha ammesso di aver partecipato al furto, ma ha dichiarato di essere stato coinvolto sotto pressione. La vicenda continua a svilupparsi nelle autorità locali.

Massa, 25 febbraio 2026 – «Sono cascato in un buco nero, me ne sto accorgendo adesso, ma ho paura che sia tardi». A lanciare il grido di allarme, due mesi fa, alla sua compagna è Tiziano Gozzani, noto artista massese, figlio d'arte, che nella sua lunga attività ha realizzato anche sculture per incarico del Comune di Massa e di altri enti locali, come il monumento, 'Evoluzioni di gioia', alla rotonda fra via Carducci e viale Roma. La frase è stata pronunciata durante i giorni delle feste natalizie da Gozzani. Parole disperate provenienti dal Marocco, dove si trova detenuto nel carcere di Ait Melloul, a quindici chilometri da Agadir, dal 14 dicembre.