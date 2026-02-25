Incappucciato e ammanettato | i metodi mafiosi dietro al rapimento del giovane trovato in Carso

Pubblichiamo i dettagli rispetto a una vicenda che, secondo quanto si apprende, rasenterebbe modalità tipiche di una certa criminalità organizzata. Sui social spuntano kalashnikov e pistole d'oro, foto di Scarface e molto altro. Proseguono le indagini Chi lavora negli ambienti investigativi del nordest possiede una conoscenza approfondita del territorio e sa, più di ogni altra cosa, che una volta passato il confine tra Italia e Slovenia, le ricerche relative a persone che si macchiano di reati nel nostro Paese si complicano, e non poco. Tra le diverse piste che i carabinieri di Vicenza potrebbero seguire nel caso del rapimento del giovane bosniaco scaricato a Opicina, dopo un sequestro lampo, c'è proprio quella che conduce nei Balcani. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

