In viale Italia rami potati per stimolare le foglie

Un'operazione di potatura in viale Italia ha causato la rimozione di numerosi rami secchi e inattivi. La ditta incaricata dall’amministrazione comunale ha avviato i lavori per migliorare la salute delle piante e favorire una crescita più rigogliosa. Le operazioni, che coinvolgono anche la bonifica dell’area, sono state programmate per ridurre i rischi di caduta e rendere più sicura la zona. I lavori proseguono senza interruzioni previste.

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del verde. La ditta incaricata dall’Amministrazione comunale ha avviato le operazioni di potatura e di bonifica nell’area di viale Italia. Al momento gli operatori hanno portato a termine poco più della metà delle lavorazioni, e la chiusura del cantiere è stimata nell’arco di venti giorni. Gli alberi di viale Italia sono sottoposti alla cosiddetta potatura di diradamento, che consiste nell’eliminazione selettiva di rami interi per sfoltire la chioma, migliorare l’aerazione, far penetrare la luce e stimolare la produzione di foglie. Il programma per viale Italia non si esaurisce qui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Mercogliano, rami caduti in Viale Europa: intervento tempestivo per la viabilitàA Mercogliano, in Viale Europa, si è verificato un episodio di rami caduti che ha interessato la viabilità locale. FOTO/ Rami secchi e pericolanti in viale San Lorenzo, i vigili del fuoco evitano il peggioRami secchi e pericolanti in viale San Lorenzo rappresentavano un rischio per i residenti. Temi più discussi: In viale Italia rami potati per stimolare le foglie; A Castellanza, al via la manutenzione straordinaria del verde; Chiusure stradali e autostradali della settimana: l’elenco delle principali. In viale Italia rami potati per stimolare le foglieSono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del verde. La ditta incaricata dall’Amministrazione comunale ha avviato le operazioni ... ilgiorno.it Castellanza, al via la manutenzione straordinaria del verdeGià operativo dalla scorsa settimana il cantiere in viale Italia. Il piano invernale 2025-2026 interessa viali, parchi e aree verdi di tutta la città ... varesenoi.it Lavori di potatura in corso su viale Italia a Castellanza: attenzione ai possibili disagi #attualità - facebook.com facebook