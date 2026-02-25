In un campo di concentramento sarò Eva Braun

Alla Galleria San Fedele di Milano (via Hoepli 3A), torna in scena “Qualcosa ci sta sognando”, il body-talk di Manuela Gandini che, dopo quattro anni di tournée italiana e una tappa a Sarajevo, approda a una versione rinnovata e ancora più incisiva. Il progetto proseguirà anche in un ex campo di concentramento tedesco, scelta che ne amplifica la densità etica e simbolica, trasformando la performance in un atto di attraversamento della memoria europea. Fulcro del monologo sono due figure incarnate dall’artista: Eva Braun e Lee Miller. Giornalista, critica d’arte militante, docente alla NABA e performer, Gandini conferma la propria natura poliedrica costruendo un format ibrido e originale: una lezioneazione che intreccia pensiero critico, presenza scenica e tensione rituale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Helga Schneider: "La mia Eva Braun"Helga Schneider rivela che Eva Braun era colpevole di aver vissuto accanto a Hitler, godendo di un lusso sfrenato grazie ai soldi del popolo.

Trentini e Burlò riabbracciano l’Italia. «Caracas campo di concentramento»Dopo 14 mesi nel carcere di Caracas, Trentini e Burlò sono tornati in Italia, riabbracciando le loro famiglie.

Ieri era giornata per noi speciale, anniversario della morte di nostro padre Ugo Di Stefano,avvenuta mentre io ero in Danimarca ospite,con Brigitte Christensen del Odin Teatret che ci permetteva di preparare uno spettacolo assai difficile sui diari di Eva Braun " - facebook.com facebook