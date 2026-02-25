in svezia la movisport centra il secondo posto

La scuderia reggiana Movisport ottiene il secondo posto nel Rally Sweden, risultato che deriva dalla buona strategia adottata durante la gara. La squadra ha affrontato le prove con determinazione, conquistando punti importanti nel campionato mondiale. La vittoria sfuma di poco, ma il team si conferma tra i protagonisti del rally su terreni ghiacciati. La corsa si decide negli ultimi chilometri, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Risultato di prestigio per la scuderia reggiana Movisport nel Rally Sweden, secondo round del Campionato del Mondo Rally. I colori reggiani conquistano il secondo gradino del podio nella categoria WRC-2 con il finlandese Teemu Suninen, in coppia con la co-pilota Janni Ussi. Trasferta nordica proficua ma anche sfortunata per Giovanni Trentin in coppia con Pietro Ometto, sulla Skoda Fabia RS Rally2. Il risultato finale è bugiardo, in quanto la coppia di Movisport, rimasta innevata in avvio di gara per un’uscita di strada, è ripartita con la formula del "Super Rally" e per tre giorni Trentin è stato il pilota "non finlandese" più veloce nel WRC2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

