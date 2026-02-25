In strada con un mucchio di contanti in tasca | scoppia il caos all' intervento della polizia

Nella scorsa mattinata la polizia ha tratto in arresto un 26enne ed un 35enne, entrambi napoletani già noti alle forze dell'ordine, per concorso in detenzione illecita di sostanza stupefacente. In particolare, gli agenti, nel transitare in Vico dei Candelari, hanno notato due soggetti che stavano cedendo qualcosa ad un giovane, in cambio di una banconota. I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno bloccato con non poche difficoltà i soggetti, trovando il 35enne in possesso di un involucro di cocaina ed il 26enne in possesso di 445 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. L’acquirente è riuscito a far perdere le proprie tracce. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

