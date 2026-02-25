in onore di sanremo ecco la super offerta per il nostro sito

Per celebrare Sanremo, La Nazione ha lanciato una promozione speciale sul suo sito. La causa è l’evento musicale più atteso dell’anno, che attira migliaia di appassionati. La promozione permette di accedere a notizie aggiornate, interviste esclusive e approfondimenti, con l’obiettivo di offrire un servizio completo a chi segue il festival. La campagna durerà tutta la settimana e sarà disponibile online senza limiti di tempo.

Tiziano Ferro primo super ospite di Sanremo 2026: ecco cosa farà sul palco dell’AristonTiziano Ferro ha annunciato il suo debutto come super ospite a Sanremo 2026, portando sul palco dell’Ariston un progetto speciale.

Juve-McKennie, ore decisive per il rinnovo: pronta la super offerta per blindarloLa Juventus ha deciso di fare sul serio e ha presentato una proposta importante a Weston McKennie per rinnovare il suo contratto.

Sanremo 2026: ecco la lista dei Big

L'ospite d'onore? Gianna Pratesi. Chi è la donna di 105 anni che al mattino legge la Gazzetta dello SportClasse 1920, è stata una delle 13 milioni di donne che ha votato al referendum del 1946. Dopo aver trascorso 20 anni in Scozia, dove ha gestito una gelateria insieme al marito, Gianna Pratesi è tornat ... msn.com

Sanremo, cosa è successo: gli omaggi a Vessicchio-Baudo, le lacrime di Brancale, il messaggio di Ermal Meta e l'errore sul wallSi inizia con la voce di Pippo Baudo, si chiude con la cinquina che scontenta qualcuno. Questo è il Festival di Sanremo, bellezza. Una prima serata che scorre liscia, con qualche ... ilmessaggero.it

“Il 2 giugno del 1946 andarono a votare per la prima volta le donne. Una di queste era Gianna Pratesi”: così Carlo Conti ha introdotto l’ospite d’onore della prima serata del Festival di Sanremo. Di Chiavari, 106 anni il prossimo marzo, sul voto tra monarchia e r - facebook.com facebook