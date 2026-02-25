In Norvegia esultano per il Bodoe | Inter surclassata Per il ct Solbakken la più bella impresa di un club norvegese

Il Rosenborg si qualificò per i quarti di finale nel 199697. "Ma erano altri tempi. Oggi parliamo di partite a eliminazione diretta nel calcio moderno, per di più giocate fuori stagione: non c’è davvero più nulla da discutere" Scorcio di scalpo storico. Fine di tutte le discussioni. Vg, portale di riferimento in Norvegia riporta le dichiarazioni del ct della Nazionale Ståle Solbakken per il quale la vittoria del Bodoe sull’Inter è la prestazione di club più bella di sempre nel calcio norvegese. “Non c’è paragone. Questa è la più grande prestazione di club nella storia del calcio norvegese. Oggi parliamo di partite a eliminazione diretta nel calcio moderno, per di più giocate fuori stagione: non c’è davvero più nulla da discutere. È la più bella impresa di sempre per un club norvegese. Complimenti a Kjetil e a tutti i giocatori del Glimt che hanno vissuto questa straordinaria esperienza”. Meglio dell’impresa del Rosenborg che raggiunse i quarti di finale di Champions League nella stagione 199697". 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

