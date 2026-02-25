In cosa consiste la ricetta di Hegseth per rilanciare l’industria Usa? Tutti i dettagli

Aprire il mercato della difesa alle startup tecnologiche, combattere la burocrazia interna e concentrare investimenti e visione strategica sul dominio spaziale. Ecco la ricetta del segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, per rilanciare l’industria americana. Il numero uno del Pentagono ha enumerato quelle che per lui costituiscono le priorità immediate a Denver, in occasione di una tappa dell'”Arsenal of Freedom Tour”, una serie di incontri che lo stanno portando a incontrare le aziende del comparto attraverso tutto il Paese. L’appuntamento di Denver, in particolare, ha offerto più di uno spunto di riflessione per comprendere quali sono i piani futuri del Pentagono. Rompere il monopolio dei grandi contractor. Il punto di partenza è una diagnosi scomoda, e Hegseth la formula senza giri di parole. La base industriale della difesa americana si è “impigrita” perché il Pentagono ha storicamente concentrato la spesa su un numero ristretto di grandi contractor, creando un sistema chiuso in cui l’innovazione fatica ad entrare. 🔗 Leggi su Formiche.net

Difesa Usa, dalle parole ai contratti. La linea Hegseth sull’industriaL’intervento di Pete Hegseth sull’industria della difesa americana evidenzia le sfide tra le ambizioni strategiche degli Stati Uniti e i limiti produttivi attuali.

