In Champions il bilancio è negativo l’obiettivo minimo non è stato centrato

Sconfitta pesante per l’Inter a San Siro. La rimonta contro il BodøGlimt non si concretizza e i nerazzurri salutano la Champions League già ai playoff. A festeggiare sono i norvegesi, che approdano agli ottavi scrivendo una pagina storica del loro club. Per Cristian Chivu la prima esperienza europea da allenatore si chiude nel modo peggiore possibile. L’obiettivo minimo stagionale – il raggiungimento degli ottavi – non viene centrato, con ripercussioni che vanno oltre il campo, toccando anche il piano economico e di prestigio internazionale. Una statistica che pesa. Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico romeno entra in una statistica poco lusinghiera: tra gli allenatori con almeno cinque partite alla guida dell’Inter in Champions League, è quello con la percentuale più alta di sconfitte (50%). Un dato che inevitabilmente alimenta le riflessioni in casa nerazzurra. Il clima al Meazza racconta bene l’amarezza della serata. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Sir Perugia, obiettivo centrato. Il primato vale la ChampionsLa Sir Perugia ha conquistato la prima posizione in campionato, grazie alla vittoria contro la squadra rivale.

Sabatini: «Gasperini poco elegante, Massara ha fatto il miglior mercato della Serie A. Per la Roma la Champions è l’obiettivo minimo»Sabatini non si tiene le critiche e attacca Gasperini, definendolo poco elegante.

