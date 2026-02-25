In Cattedrale l' ultimo abbraccio commosso della chiesa reggina a don Pippo Curatola

Tra emozioni e memoria riconoscente, la comunità si stringe attorno al sacerdote nel segno della speranza cristiana. Alla celebrazione delle esequie oltre al vescovo Morrone, i presuli Mondello, Morosini e Nunnari Si sono svolte questa mattina nella Basilica Cattedrale di Reggio Calabria, le partecipate esequie funebri del canonico, mons Pippo Curatola. Di elevato spessore teologico e spirituale l’omelia, pronunciata dall’arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova, monsignor Fortunato Morrone. Attingendo con sapiente profondità agli scritti evangelici di San Giovanni, il presule ha richiamato l’intima relazione tra fede e amore, tra sequela di Cristo e abbandono fiducioso al Padre. Un magistero limpido, che ha illuminato la figura del canonico Curatola quale testimone credibile del Vangelo, sacerdote radicato in Gesù Cristo e saldo nella speranza della Risurrezione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Reggio Calabria saluta Don Pippo Curatola

L'Ucsi Calabria ricorda don Pippo Curatola, Giannazzo: "Lo teniamo nel cuore come il più prezioso dei doni"

Tra il 1978 e il 1983 la comunità di Scilla è stata guidata da don Pippo Curatola. Un lustro segnato dall'impegno per i giovani, la rinascita del gruppo scout e la costante attenzione per le fasce vulnerabili.

Scomparsa di don Pippo Curatola, Battaglia: «Reggio perde una voce autorevole capace di unire fede e pensiero»