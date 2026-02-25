Scendono in campo anche le toghe pro-riforma della giustizia, con una maratona oratoria. Sabato 28 febbraio, dalle ore 10.30, a Palazzo Wedekind aRoma, si terrà l'iniziativa «50 Magistrati per il Sì», promossa dal Comitato «Sì Riforma», in vista del referendum del 22 e 23 marzo. Ad annunciare l'appuntamento è stata Isabella Bertolini, segretario nazionale del Comitato e componente del Csm: «Questa volta a metterci la faccia sono magistrati che vogliono superare il sistema delle correnti e restituire credibilità alla giustizia. La riforma non è una battaglia corporativa, ma una scelta di responsabilità verso il Paese. Il Sì è l'unica risposta per garantire trasparenza, separazione delle carriere e un CSM libero da logiche di appartenenza. È il momento di scegliere da che parte stare: dalla parte del cambiamento o dalla parte dello status quo». I lavori, si apriranno con le introduzioni della stessa Bertolini edel Presidente del Comitato Sì Riforma Mauro Zanon. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Referendum, in campo i magistrati per il Sì: Garantirà trasparenza. È ora di cambiare

