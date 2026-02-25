In auto nascondevano un astuccio con 18 dosi di crack e mille euro

Nella notte di martedì i militari li hanno fermato a bordo di un'auto nel corso di un ordinario controllo della circolazione stradale. Hanno deciso poi di approfondire l'accertamento con una perquisizione veicolare e personale. E a quel punto hanno scoperto la droga. Nell'abitacolo è stato infatti rinvenuto un astuccio all'interno del quale erano occultati 18 grammi di crack, già suddiviso in dosi, insieme a un bilancino di precisione e alla somma in contanti di 1.1125 euro, considerata provento dell'attività di spaccio. Il materiale trovato è stato sottoposto a sequestro mentre i due sono stati denunciati in stato di libertà. LatinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Incidente sulla Pontina, camion si ribalta e perde il carico. Strada chiusa e traffico in tilt Erosione, recinzioni delle abitazioni crollate al lido: “La situazione potrebbe aggravarsi”. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: Auto sospetta fermata dalla polizia: dentro un astuccio scoperte 56 dosi di cocaina

In casa nascondevano dosi di cocaina e hashish: arrestati. Uno aveva anche oltre 5mila euro in contantiA Brindisi, un uomo di 31 anni e uno di 55 sono stati arrestati per aver nascosto in casa dosi di cocaina e hashish.

Temi più discussi: Oltre cento auto controllate e 350 persone identificate dai carabinieri. Tre arresti per spaccio; Nascondono 130 chili di marijuana in hotel di via Lulli: arrestati due colombiani; Verona, raffica di controlli dei Carabinieri: denunce per droga e furti, un arresto per violazioni; Terni, retata dei carabinieri contro lo spaccio, la guida in stato di ebbrezza e i furti: denunciati in nove.

Nascondevano in un'auto rubata diversi arnesi da scasso, arrestatiNascondevano a bordo di un'auto rubata diversi strumenti da scasso ed oggetti di cui non riuscivano a giustificare il possesso. A scoprirli i Carabinieri di Alessandria durante un controllo notturno ... rainews.it

Nascondevano in auto 6 chili di oro e un coltello da cucina: denunciatiBologna, 17 novembre 2025 – Conservavano in auto oltre sei chili di lastre in oro giallo, senza saperne spiegare la provenienza. Per questo motivo due uomini di 67 e 47 anni sono stati denunciati dai ... ilrestodelcarlino.it

Fermati al casello di Udine Sud: in auto nascondevano oltre due etti di droga --> https://www.nordest24.it/udine-sud-arresti-eroina-190-grammi-controllo-polizia - facebook.com facebook