Il cambiamento dell’ormone del sonno in adolescenza, che si sposta avanti di due ore, causa difficoltà ad addormentarsi prima di mezzanotte. Questo spostamento influisce sui ritmi quotidiani dei giovani, portando a risvegli più tardi e sonni più frammentati. Molti adolescenti si sentono stanchi e poco riposati, anche se cercano di andare a letto presto. La questione solleva il dibattito sull’orario scolastico più adatto per i ragazzi.

Un adolescente che fatica ad addormentarsi prima di mezzanotte non è necessariamente “disordinato” o poco disciplinato. È spesso in ritardo rispetto all’orologio sociale, ma non a quello biologico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La Miniera? Il sindaco rilancia: “Forse si sposta, ma non chiude”Il sindaco di Pesaro ha annunciato che “La Miniera” potrebbe essere spostata, ma la chiusura della struttura è improbabile.

Dieta, sonno, esercizio: il mix per guadagnare un anno di vita, lo studioUn nuovo studio conferma che bastano poche semplici abitudini per vivere più a lungo.

Argomenti discussi: In adolescenza l'ormone del sonno si sposta avanti di due ore, forse meglio posticipare l'ingresso a scuola. Lo studio; 5 libri che sprigionano seratonina l’ormone della felicità; Carenza di ferro: le donne che praticano sport sono a rischio?.

Perché dormire fa sviluppare ossa e muscoli: scoperto il meccanismo che regola l’ormone della crescitaUn nuovo studio ha scoperto un meccanismo di feedback cerebrale che regola il sonno e la produzione dell’ormone della crescita, fondamentale nell’accrescimento di muscoli e ossa ma anche nella salute ... fanpage.it

La vitamina D è un ormone che conosciamo tutti nel ciclo calcio - fosforo per la salute delle ossa * Ma non tutti lo conosciamo come regolatore della leptina * La leptina è un ormone prodotto dal tessuto adiposo che regola la fame e la sazietà sull'ipotala - facebook.com facebook