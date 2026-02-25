In adolescenza l’ormone del sonno si sposta avanti di due ore forse meglio posticipare l’ingresso a scuola Lo studio
Il cambiamento dell’ormone del sonno in adolescenza, che si sposta avanti di due ore, causa difficoltà ad addormentarsi prima di mezzanotte. Questo spostamento influisce sui ritmi quotidiani dei giovani, portando a risvegli più tardi e sonni più frammentati. Molti adolescenti si sentono stanchi e poco riposati, anche se cercano di andare a letto presto. La questione solleva il dibattito sull’orario scolastico più adatto per i ragazzi.
Un adolescente che fatica ad addormentarsi prima di mezzanotte non è necessariamente “disordinato” o poco disciplinato. È spesso in ritardo rispetto all’orologio sociale, ma non a quello biologico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
