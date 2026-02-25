AGI - Impresa dell'Atalanta in Champions League: a Bergamo i nerazzurri hanno battuto 4-1 il Borussia Dortmund nel ritorno dei play-off e si sono qualificati agli ottavi di Champions League. Ribaltato lo 0-2 dell'andata in Germania. La rete qualificazione è stata segnata da Samardžic su rigore al 98°. Rimonta con finale thriller per l'Atalanta, che batte 4-1 il Borussia Dortmund e ribalta il 2-0 subito in Germania, accedendo così agli ottavi di finale di Champions League. Decisiva, a recupero scaduto, la rete su calcio di rigore di Samardžic, dopo l'iniziale 3-0 atalantino seguito dal gol del subentrato Adeyemi che stava per rimandare l'esito dell'incontro ai supplementari. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Impresa dell' Atalanta, 4-1 al Borussia e va agli ottavi di Champions

Leggi anche:

Champions League, impresa Atalanta: batte Borussia Dortmund 4-1 e va agli ottavi

Champions: Atalanta agli ottavi! Impresa della squadra di Palladino: Borussia Dortmund battuto 4-1

PSG-Atalanta 4-0: gol e highlights | Champions League

Temi più discussi: Borussia Dortmund-Atalanta 2-0, la partita vista da Serina. Rivali più forti, risultato giusto. Per la rimonta servirà un’impresa; L’Atalanta dopo il rilancio in campionato cerca l’impresa con il Dortmund; Champions League, notte da favola per l’Atalanta: Dortmund ko 4-1, Dea agli ottavi; Atalanta, ora servirà un'impresa: il Borussia vince 2-0 in un tempo.

CLAMOROSA impresa Atalanta: rigore al 98', 4-1 al BVB e vola agli ottavi | OneFootballL'Atalanta compie una delle imprese più grandi della sua storia: ribalta lo 0-2 dell'andata, vince 4-1 al 95' e vola agli ottavi di Champions League! Guarda tutta la Serie BKT live su OneFootball a ... onefootball.com

L'Atalanta si regala una notte da Dea: Borussia Dortmund annichilito 4-1! Palladino vola agli ottaviIncredibile impresa dell'Atalanta che annienta 4-1 il Borussia Dortmund e vola agli ottavi di finale di Champions, ribaltando del tutto lo 0-2 subito all'andata in Germania. Decisivo il rigore di ... fantacalcio.it

Incredibile impresa dell'Atalanta che vince per 4-1 e ribalta l'andata finita 2-0 per i tedeschi. In pieno recupero, errore di Kobel, cross di Pasalic e intervento di Bensebaini su Krstovic che vale il rigore, dopo il check del Var. Samardzic è freddo e porta la Dea av x.com

Impresa clamorosa dell'Atalanta con un pazzo finale https://mdst.it/4rCknUs #SportMediaset - facebook.com facebook