Impatto incredibile! piovono complimenti a sorpresa per l’ex Napoli

Dalla Turchia sono arrivate parole al miele per un ex Napoli, il vicepresidente del Galatasaray Abdullah Kavukcu in una lunga intervista rilasciata a Gazzetta.it, ha infatti posto i riflettori su Noa Lang, l’ala olandese trasferitasi in Turchia a gennaio, sta vivendo una vera e propria rinascita ad Istanbul. Kavukcu ha infatti dichiarato: “Lang era seguito da società prestigiose. Il suo impatto è stato incredibile”. Parole che raccontano più di un semplice apprezzamento ma che indicano come Lang abbia finalmente trovato la continuità e centralità nel progetto tecnico del Galatasaray, dimostrando il suo valore in poco tempo dopo la breve parentesi partenopea. La rinascita di Lang. Dopo una prima parte di stagione complicata all’ombra del Vesuvio, Lang ha saputo trasformare il prestito in Turchia in un’occasione per rilanciarsi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

