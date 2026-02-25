Un uomo ha accumulato rifiuti lungo i binari per mesi, causando un accumulo di sacchi e materiali abbandonati. La causa è la sua abitudine di lasciarli lì senza preoccuparsi delle conseguenze. I residenti si sono lamentati spesso, ma lui ha continuato a riempire quella zona di spazzatura. La discarica improvvisata si estende per diversi metri, creando un problema di sicurezza e di decoro nel quartiere. Ora, si cerca di capire come intervenire.

Per mesi qualcuno ha trasformato un tratto di ferrovia in una discarica a cielo aperto. Sacchi, spazzatura, materiali abbandonati senza alcun rispetto per l’ ambiente e la sicurezza. Un gesto ripetuto nel tempo, sistematico, ma l’autore ora è stato identificato. L’altra mattina gli agenti della Polizia locale di Vergiate, insieme al personale di Trenitalia e dell’Ufficio tecnico comunale, sono intervenuti lungo la linea ferroviaria Gallarate-Luino, nel tratto compreso tra Mornago e Varano Borghi. Da mesi in quell’area si registravano episodi continui di abbandono illecito di rifiuti direttamente sui binari, con evidenti rischi anche per la sicurezza della circolazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L'immondizia d'oro: il paradosso dei rifiuti in Sicilia tra Tari alle stelle e servizi al paloIn Sicilia il problema dei rifiuti resta aperto.

SEGNALAZIONE | Rifiuti e immondizia in viale MecenateIn Viale Mecenate la situazione dei rifiuti e dell'immondizia sta peggiorando, come evidenziato dalla foto.

Temi più discussi: Immondizia lungo i binari. Preso il recordman dei rifiuti; Da nove mesi abbandonava i rifiuti sui binari tra Varano e Mornago: individuato il responsabile; Benvenuti a Torino: l'immondizia abbonda sui binari della stazione Torino Porta Nuova tra vento e inciviltà; Rifiuti abbandonati sui binari: individuato il responsabile.

Rifiuti abbandonati sui binari: individuato il responsabileAccertamenti lungo la linea Gallarate–Luino tra Mornago e Varano Borghi. Denunciato un uomo residente in un comune limitrofo. laprovinciadivarese.it

Benvenuti a Torino: l'immondizia abbonda sui binari della stazione Torino Porta Nuova tra vento e inciviltàIl vento che dalla giornata di lunedì sta spettinando i capelli dei torinesi certo non giova quando parliamo di rifiuti che, una raffica dopo l'altra, rischiano di trasformare precise aree della città ... torinotoday.it

IMPERIA: L'AMAREZZA DEI RESIDENTI DI SALITA RICCARDI, "OGNI GIORNO IMMONDIZIA ABBANDONATA LUNGO LA VIA" / LE IMMAGINI - facebook.com facebook

Plastic Free rimuove oltre 10 tonnellate di rifiuti lungo il Po della Donzella a Gorino Sullam con 140 volontari da sei regioni. #Veneto #Friuli #Rovigo #Trentino #Cultura x.com