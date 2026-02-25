immigrazione irregolare tre provvedimenti di rimpatrio a bergamo

POLIZIA DI STATO. Un rimpatrio eseguito e due accompagnamenti al Cpr a Bergamo: coinvolti un cittadino moldavo, un egiziano e un tunisino con precedenti per droga e contrabbando Prosegue l’attività della Polizia di Stato di Bergamo nel contrasto all’immigrazione irregolare. Nei giorni scorsi sono stati adottati complessivamente tre provvedimenti: un rimpatrio già eseguito e due accompagnamenti al Centro di Permanenza per il Rimpatrio in vista dell’allontanamento dal territorio nazionale. In particolare, l’Ufficio Immigrazione ha rimpatriato un cittadino moldavo, irregolare e già arrestato per contrabbando di tabacchi. Un cittadino egiziano, arrestato per spaccio, è stato accompagnato al Cpr al termine della detenzione. Analogo provvedimento per un cittadino tunisino, con tre condanne per droga, rintracciato irregolare in provincia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

