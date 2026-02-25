imi knoebel dorme un canto in ogni cosa

Dep Art Gallery presenta "Dorme un canto in ogni cosa " a cura di Gianluca Ranzi, apre al pubblico martedì 3 marzo 2026 con un opening day dalle 12.00 alle 20.00, e sarà visitabile fino al 30 maggio 2026. Dep Art Gallery presenta Dorme un canto in ogni cosa (Schläft ein Lied in allen Dingen), mostra dedicata a Imi Knoebel, uno dei protagonisti dell’astrazione europea del secondo Novecento. L’esposizione, a cura di Gianluca Ranzi, apre al pubblico martedì 3 marzo 2026 con un opening day dalle 12.00 alle 20.00, e sarà visitabile fino al 30 maggio 2026. Il titolo della mostra riprende un verso del poeta romantico Joseph von Eichendorff, e suggerisce un’idea semplice e potente: esiste una “musica” silenziosa nelle cose, che può emergere quando si incontra la chiave giusta. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

