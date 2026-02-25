Il vino Che Uccide Di Silvio Toriello Notizie ultimo Podcast

Il vino nuovo venne servito per la prima volta durante il pasto serale dopo la preghiera; i monaci lo bevvero con moderazione, come sempre, in silenzio. Quella notte, però, uno dei fratelli cadde a terra nella sua cella, colto da convulsioni violente, il respiro spezzato, gli occhi spalancati come se vedesse qualcosa che gli altri non potevano scorgere. Morì prima dell’alba. Il giorno seguente un altro monaco accusò gli stessi sintomi: debolezza improvvisa, confusione mentale, paralisi che saliva dalle gambe al petto come un’ombra fredda. Nel giro di una settimana tre uomini erano morti. Il sospetto si insinuò tra le mura del monastero con la stessa rapidità del contagio: il vino. Il simbolo del sacrificio, il sangue sacro, era diventato una minaccia. 🔗 Leggi su Citypescara.com

«In vino felicitas», il libro (manifesto) che difende il vino dalle sue demonizzazioni e si fa decalogo del bere consapevoleNel vino non c’è solo alcol, c’è un po’ di felicità, di memoria, di convivialità. Insomma l’alcol, da 10mila anni parte del nostro codice culturale, è umano, troppo umano. È quanto sostiene il ... corrieredibologna.corriere.it