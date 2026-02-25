Il viceprefetto Giuseppe Puzzo nominato Commissario | guiderà il Comune fino alle elezioni

Scatta il passaggio di consegne dopo le dimissioni definitive del sindaco. Il dirigente riminese incaricato di traghettare l'amministrazione verso il voto di maggio Sarà Giuseppe Mario Puzzo, viceprefetto in servizio presso la Prefettura diRimini a guidare, in qualità di Commissario prefettizio, il Comune di Morciano diRomagna fino alle consultazioni amministrative in programma il 24 e 25 maggio prossimi. La nomina del Commissario si è resa necessaria in seguito alle dimissioni rassegnate il 2 febbraio dal sindaco Giorgio Ciotti e non revocate nel termine previsto (20 giorni), che hanno comportato la decadenza dell’intero Consiglio comunale e l’avvio della procedura per il suo scioglimento, come previsto dall’art. 53 del Testo Unico sugli Enti Locali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

