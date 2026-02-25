Il Var ossia perché il calcio-industria non ragiona mai in termini industriali?

Doveva essere la panacea di tutti i mali. Così non è stato. Vanno divisi i ruoli tra arbitro e Var, ossia le competenze in imaging e tecnologia. Serve una riorganizzazione industriale, non polemicucce C’è stato un tempo in cui il Var doveva essere la panacea di tutti i mali. Un oracolo tecnologico, infallibile, imparziale, oggettivo. Un po’ come Google Maps: sbaglia raramente, ma quando sbaglia sei in un burrone. Oggi, guardando alcune recenti partite, il problema non è più se il Var funzioni, ma se la sua gestione sia ottimizzata. Perché qui non si parla più solo di episodi isolati, ma di un malessere quasi sistemico. Nel modello attuale, l’arbitro è un “professionista ibrido”: corre per 90 minuti, gestisce proteste, subisce sceneggiate da cascatori improvvisati, prende decisioni in mezzo al caos, e poi, a rotazione, finisce in una stanza davanti a sei monitor. In pratica: un project manager sul campo, diventa un data analyst in sala Var. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Leggi anche:

Padovan senza mezzi termini: «Il Var sta peggiorando il calcio. Inter Juve? Sabato finirà così»

Adani senza mezzi termini: «Sul rigore dato al Liverpool è morto il calcio! L’ingenuità di Bastoni c’è, ma se l’arbitro si sottomette al Var…»

Temi più discussi: Il dialogo tra Var e arbitro in Milan-Parma chiarisce una volta per tutte che ad arbitrare è il Var (che manipola anche); De Giovanni: Bastoni tra i più scorretti. Arbitri scarsi, ma il problema è anche un altro; Il dialogo tra Var e arbitro in Milan-Parma chiarisce una volta per tutte che ad arbitrare è il Var che manipola anche; Open Var, È Hien che cerca il contatto falloso con Hojlund, il gol era regolare ma assolve il Var che era d'accordo con Chiffi.

Non era rigore su Vergara, la Gazzetta anticipa Open VarPer Rocchi, capo degli arbitri, non era rigore su Vergara. Massa avrebbe dovuto negare il rigore anche dopo la chiamata del Var ... ilnapolista.it

Open VAR svela il brutto pasticcio dell'OFR di Milan-Parma. E dov'è Rocchi?Dov'è Rocchi? Prendiamo in prestito l'urlo pieno di rabbia di Max Allegri la sera di Atalanta-Juventus, finale di Coppa Italia 2024, per chiederci dov'è finito il ... milannews.it

Il Var, ossia perché il calcio-industria non ragiona mai in termini industriali Doveva essere la panacea di tutti i mali. Così non è stato. Vanno divisi i ruoli tra arbitro e Var, ossia le competenze in imaging e tecnologia. Serve una riorganizzazione industriale, no - facebook.com facebook