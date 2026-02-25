Il Tottenham ha snobbato Ademola Lookman a gennaio ora sta facendo a pezzi la Liga

Il Tottenham ha scelto di non acquistare Ademola Lookman a gennaio, lasciandolo libero di trasferirsi in un’altra squadra. La decisione ha avuto conseguenze evidenti: ora il giocatore sta dominando la Liga, segnando gol pesanti e dimostrando il suo valore. La squadra londinese, invece, lotta per mantenere la posizione in campionato. Questa scelta si rivela cruciale nel corso della stagione, lasciando aperta la discussione sulle decisioni di mercato.

Sito inglese: Mentre il Tottenham si trova nel bel mezzo di una lotta disperata per la sopravvivenza della Premier League, un fantasma della finestra di mercato di gennaio è tornato a perseguitarlo. Secondo quanto riferito, Ademola Lookman, la nazionale nigeriana diventata una sensazione all'Atletico Madrid, è stata offerta più volte agli Spurs il mese scorso, solo per il club del nord di Londra che ha rifiutato la possibilità di ingaggiarlo.