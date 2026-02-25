Nicolò Filippucci approda dal Serale del talent show ‘Amici’ di Maria De Filippi al palco del Teatro Ariston del Festival di Sanremo 2026: è in gara insieme ad Angelica Bove, Mazzariello e al trio composto da El Ma, Blind e Sonico per il titolo di campione della Nuove Proposte con il brano ‘Laguna’. Scaletta in Pdf della seconda serata di Sanremo 2026: gli orari precisi di cantanti e ospiti Chi ha scritto ‘Laguna’ Il brano che Nicolò Filippucci porta sul palco del Teatro Ariston è stato scritto da Arashi, all’anagrafe Riccardo Schiara, e Leonardo Lamacchia. Il produttore è Gianmarco Grande. 19 anni, da Castiglione del Lago (Perugia) Nicolò... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il testo di “Laguna”: chi ha scritto la canzone di Nicolò Filippucci

Leggi anche:

Sanremo 2026, intervista a Nicolò Filippucci: “Amici mi ha dato una grandissima opportunità. Ora vi porto nella mia ‘Laguna’ di pensieri”

Nicolò Filippucci è in gara tra le Nuove Proposte a Sanremo 2026 con il brano "Laguna". In un mix di ansia e adrenalina. La video-intervista

Le emozioni di Laguna / Nicolò Filippucci

Temi più discussi: Sanremo 2026, Levante con Sei tu. Il testo e la recensione della canzone; Alessandra Dolci, prima procuratrice donna in laguna. Chi è; Pennacchi al Politeama. Teatro e letteratura; Lido di Venezia, la Municipalità vota lo stop ai lavori della pista ciclabile.

Sanremo 2026, Nicolò Filippucci con Laguna: testo e significato della canzoneDiciannove anni e un curriculum da predestinato. Nicolò Filippucci debutta al Festival di Sanremo 2026 nella categoria Nuove proposte, in semifinale contro il terzetto composto da Blind, El Ma & Sonik ... tg24.sky.it

Nicolò Filippucci nelle Nuove Proposte a Sanremo 2026: il testo e il significato del brano LagunaUna ballad intima, romantica e potente, in cui i ricordi di una storia d'amore ormai finita riaffiorano come onde. È il fulcro di Laguna, il brano con cui Nicolò Filippucci arriva a Sanremo 2026, nell ... rtl.it

Nicolò Filippucci nelle #NuoveProposte a Sanremo 2026: il testo e il significato del brano “Laguna" #Sanremo2026 #RadioShow Radio Zeta Sanremo Città della Musica - facebook.com facebook

| Nicolò nel post ig di Warner Music Italy #NicoloFilippucci #Sanremo2026 x.com